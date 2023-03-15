Жамнов отказался покинуть сборную России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что будет совмещать работу в национальной команде и в «Спартаке».

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«В настоящее время в сборной не такой плотный график, поэтому сейчас я в «Спартаке». На данный момент одно другому не мешает, буду совмещать работу в сборной и в клубе», – приводит слова Жамнова Sport24.

52-летний специалист будет совмещать посты тренера в «Спартаке» и сборной России, которая отстранена от международных соревнований на неопределенный срок. В 2022 году Жамнов привел национальную команду к серебру Олимпийских игр.