Жамнов отказался покинуть сборную России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что будет совмещать работу в национальной команде и в «Спартаке».
«В настоящее время в сборной не такой плотный график, поэтому сейчас я в «Спартаке». На данный момент одно другому не мешает, буду совмещать работу в сборной и в клубе», – приводит слова Жамнова Sport24.
52-летний специалист будет совмещать посты тренера в «Спартаке» и сборной России, которая отстранена от международных соревнований на неопределенный срок. В 2022 году Жамнов привел национальную команду к серебру Олимпийских игр.
Контракт Жамнова в сборной России рассчитан до мая 2023 года. На официальных турнирах сборная России в этом году не сыграет. Команда пропустит чемпионат мира. Тем не менее, сборная может принять участие в товарищеских играх.