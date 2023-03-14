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53 минуты назад

Жерар Пике высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону»

Чемпионат.comиещё 1

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал возможное возвращение нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в испанский клуб.

Пике высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О своём будущем знает только Лео. Думаю, чемпионат мира был для него большой мечтой и тем трофеем, который был ему нужен, чтобы считаться лучшим в истории. Отныне всё, что решает Месси — это больше личное дело в погоне за счастьем. Если он по-прежнему мотивирован, то он может остаться в Европе, а «Барселона» может стать частью планом. Или, возможно, он уйдет в МЛС, — приводит слова Пике Sport.es со ссылкой на RAC1.

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