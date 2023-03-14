Пике высказался о возможном возвращении Месси в «Барселону»

О своём будущем знает только Лео. Думаю, чемпионат мира был для него большой мечтой и тем трофеем, который был ему нужен, чтобы считаться лучшим в истории. Отныне всё, что решает Месси — это больше личное дело в погоне за счастьем. Если он по-прежнему мотивирован, то он может остаться в Европе, а «Барселона» может стать частью планом. Или, возможно, он уйдет в МЛС, — приводит слова Пике Sport.es со ссылкой на RAC1.