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49 минут назад

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль вызван в сборную Колумбии

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль получил вызов в сборную Колумбии на товарищеские матчи с Южной Кореей (24 марта) и Японией (28 марта). Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба в телеграм-канале.

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль вызван в сборную Колумбии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

24-летний Карраскаль дебютировал в сборной Колумбии в сентябре 2022 года. С тех пор в трёх матчах за национальную команду на счету полузащитника две результативные передачи и одна жёлтая карточка.

В нынешнем сезоне Карраскаль в 22 матчах за ЦСКА отличился пять раз, а также отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года. ЦСКА после 19 туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице пятое место с 32 очками. 15 марта команде предстоит выездной матч с «Крыльями Советов» в Фонбет Кубке России, а 19 марта домашняя игра с «Зенитом» в РПЛ.

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