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44 минуты назад

ФИФА отказалась от планов уменьшить число команд в группе ЧМ, количество матчей вырастет до 104 — СМИ

Матч ТВ

Международная федерация футбола (ФИФА) отказалась от планов сократить количество команд в группе на чемпионате мира 2026 до трех, сообщает Times.

ФИФА отказалась от планов уменьшить число команд в группе ЧМ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В следующем мировом первенстве впервые примет участие 48 сборных вместо нынешних 32. Как отмечается, на совете ФИФА в Руанде во вторник будет принято решение о том, что турнир продлится дольше — до 39 дней, а общее число матчей увеличится с 64 до 104. Турнир 2022 года в Катаре проходил в течение 30 дней.Ранее сообщалось, что ФИФА хочет увеличить число групп до 16, однако этот план был отвергнут, 48 команд будут разбиты на 12 групп (по 4 сборные).

Квоты для сборных также будут перераспределены: Африка получит девять мест вместо пяти, Азия — восемь (сейчас 4,5), зона КОНКАКАФ (страны Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна) — 6 (3,5), Южная Америка — 6 (4,5), Европа — 16 (13) и Океания — 1 (0,5).

Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике, три страны хозяйки получат автоматические путевки на турнир.

Футбол,ФИФА,
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