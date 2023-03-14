ФИФА отказалась от планов уменьшить число команд в группе ЧМ

В следующем мировом первенстве впервые примет участие 48 сборных вместо нынешних 32. Как отмечается, на совете ФИФА в Руанде во вторник будет принято решение о том, что турнир продлится дольше — до 39 дней, а общее число матчей увеличится с 64 до 104. Турнир 2022 года в Катаре проходил в течение 30 дней.Ранее сообщалось, что ФИФА хочет увеличить число групп до 16, однако этот план был отвергнут, 48 команд будут разбиты на 12 групп (по 4 сборные).