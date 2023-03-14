В контракте Криштиану Роналду есть пункт об обязательном посещении «Формулы 1»

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду должен будет посетить гонку «Формулы 1», которая пройдет в Саудовской Аравии с 17 по 19 марта.

Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

38-летний португалец должен посетить местное Гран-при из-за соответствующего пункта в своем контракте, который он подписал с «Аль-Насром» в конце декабря прошлого года. Криштиану Роналду ранее уже посещал некоторые гонки «Формулы 1», однако это не входило в его обязательства по соглашениям с предыдущими командами, за которые выступал нападающий.

18 марта должен состояться квалификационный заезд, а на следующий день пройдет сама гонка, которую футболист должен будет посетить.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» стал самым дорогим в истории спорта, португалец за два с половиной сезона в саудовском клубе заработает около 500 млн евро, учитывая деньги за рекламу.