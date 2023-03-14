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55 минут назад

Жеребьевка чемпионата Центральной Азии по футболу с участием россиян намечена на май

ТАСС

Жеребьевка первого чемпионата Центральной Азии по футболу, в котором может принять участие сборная России, должна пройти в начале мая. Об этом ТАСС во вторник сообщил пресс-атташе Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) Полат Аллагулиев.

Жеребьевка чемпионата Центральной Азии по футболу с участием россиян намечена на май
Фото: ТАССТАСС

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате CAFA, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В тот же день служба коммуникаций Российского футбольного союза объявила, что в данный момент обсуждаются возможность и условия участия сборной России в этом турнире.

"Сроки и место проведения жеребьевки на стадии согласования. Предварительно, она должна состояться в начале мая", - сказал Аллагулиев.

В чемпионате Центральной Азии планируется участие еще семи сборных, шесть из которых уже известны - это команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Восьмым участником турнира должна стать еще одна азиатская сборная.

"На данный момент мы не можем назвать конкретную дату объявления восьмого участника. Сейчас мы ведем переговоры. Надеемся, что примерно в течение восьми недель мы определим восьмую команду. Пока точной информации нет", - отметил собеседник агентства.

Планируется, что восемь команд будут разделены на две группы по четыре сборные в каждой. Каждая команда проведет минимум по три матча. Победители двух групп сыграют в финале, а команды, которые станут вторыми в своих квартетах, поспорят за третье место.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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