ТАСС, 14 марта. Марокко приняло решение присоединиться к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом во вторник на заседании Африканской конфедерации футбола сообщил министр спорта страны Чакиб Бенмусса, комментарий которого приводит агентство Reuters.

"Я хотел бы объявить, что Королевство Марокко решило вместе с Испанией и Португалией представить совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года", - сказал Бенмусса.

5 октября 2022 года стало известно, что Королевская футбольная федерация Испании и Португальская футбольная федерация включили Украинскую футбольную ассоциацию в совместную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года. 10 марта портал The Athletic сообщил, что Марокко заменит Украину в заявке на проведение чемпионата мира 2030 года.