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1 час назад

Российский футболист пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе

Lenta.ru

Российский футболист Федор Кудряшов пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе «Антальяспор». Его слова приводит «Матч ТВ».

Российский футболист пожаловался на проблемы с зарплатой в Турции
Фото: Федор Кудряшов (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА НовостиФедор Кудряшов (справа). Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — рассказал 35-летний игрок. Он отметил, что это отражает уровень менеджмента клуба и понимание им этого бизнеса.

Кудряшов перешел в «Антальяспор» в январе 2020 года. Он провел за команду 109 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

Ранее нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными.

«Пусть попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату. Они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — заявил он.

Футбол,Владимир Писарский,Федор Кудряшов,Крылья Советов,
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