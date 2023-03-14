Российский футболист пожаловался на проблемы с зарплатой в Турции

Российский футболист Федор Кудряшов пожаловался на проблемы с зарплатой в турецком клубе «Антальяспор». Его слова приводит «Матч ТВ».
«Большая ли задолженность по зарплате? Пять месяцев. При этом премиальные платили вовремя», — рассказал 35-летний игрок. Он отметил, что это отражает уровень менеджмента клуба и понимание им этого бизнеса.
Кудряшов перешел в «Антальяспор» в январе 2020 года. Он провел за команду 109 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
Ранее нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к тем, кто считает зарплаты футболистов завышенными.
«Пусть попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату. Они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду», — заявил он.