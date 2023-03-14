ЦСКА проведет товарищеский матч с 2DROTS

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал, что столичный ЦСКА и клуб Медиалиги 2DROTS сыграют товарищеский матч. Красно-синие проведут товарищескую игру 25 марта – во время перерыва на матчи сборных.

Ранее сообщалось, что медийные команды примут участие в следующем розыгрыше Кубка России. Эксперимент с участием медийных команд в Кубке России впервые был опробован в сезоне-2022/2023. «Амкал» прошёл «Зоркий» (1/256 финала) и «Тверь» (1/128 финала), после чего вылетел из турнира на стадии 1/64 финала, проиграв «Звезде» в серии пенальти.