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1 час назад

«Акрон» — «Локомотив»: победитель будет выявлен в серии пенальти

Чемпионат.comиещё 13

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Акрон» — «Локомотив»: победитель будет выявлен в серии пенальти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1. На 14-й минуте Сергей Макаров вывел «Акрон» вперёд, но на 75-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт.

Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.

В предыдущей стадии «Акрон» переиграл московское «Торпедо» (2:0). «Локомотив» в 1/4 финала (Пути РПЛ) уступил «Спартаку» со счётом 2:5 по сумме двух матчей.

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