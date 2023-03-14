«Акрон» — «Локомотив»: победитель будет выявлен в серии пенальти

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов), в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Основное время матча завершилось ничьей со счётом 1:1. На 14-й минуте Сергей Макаров вывел «Акрон» вперёд, но на 75-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт.

Напомним, на этой стадии команды проводят между собой одну встречу, по итогам которой будет выявлен полуфиналист Пути регионов в Кубке России.