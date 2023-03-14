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57 минут назад

«Локомотив» проиграл «Акрону» в серии пенальти и вылетел из Кубка России по футболу

Матч ТВ

«Локомотив» уступил в серии пенальти «Акрону» в матче второго этапа ¼ финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России.

«Локомотив» проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России по футболу
Фото: © ФК «Акрон»© ФК «Акрон»

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее были игроки «Акрона» — 7:6.

В первом тайме гол в составе «Акрона» на 14 й минуте забил полузащитник Сергей Макаров. Во втором тайме счет сравнял нападающий «Локо» Франсуа Камано, который отличился на 75 й минуте встречи.

Кубок России. 2022-23. 1/4 финала «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:0) Голы: Макаров, 14 (ВИДЕО). — Камано, 75 (ВИДЕО).

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