Чинквини: «Дзюба слишком стар, европейские топ-клубы его бы не взяли»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба хороший футболист для России, но топовый европейский клуб его бы не взял, заявил «РБ Спорт» экс менеджер сборной России и «Зенита» Оресте Чинквини.
— В Италию Дзюбе было бы сложно перейти по разным причинам, в том числе и потому, что он является легионером из страны, не входящей в Евросоюз, — говорит Чинквини. — Плюс, он уже немолод, ему 34, по футбольным меркам он слишком стар. Не думаю, что его мог взять какой то важный европейский клуб. А для России Артем вполне хороший футболист, там он мог бы еще себя проявить.
Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале, заключив контракт до конца сезона. В первом же матче МИР РПЛ с «Ростовом» 34 летний форвард сделал хет трик, принеся «красно зеленым» победу со счетом 3:1.
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