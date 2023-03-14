Чинквини: «Дзюба слишком стар, европейские топ-клубы его бы не взяли»

— В Италию Дзюбе было бы сложно перейти по разным причинам, в том числе и потому, что он является легионером из страны, не входящей в Евросоюз, — говорит Чинквини. — Плюс, он уже немолод, ему 34, по футбольным меркам он слишком стар. Не думаю, что его мог взять какой то важный европейский клуб. А для России Артем вполне хороший футболист, там он мог бы еще себя проявить.