«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Кубка России

Екатеринбуржцы вновь огорчили болельщиков на «Открытие Банк Арене».
Сегодня, 14 марта, на «Открытие Банк Арене» в Москве состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Команды разошлись миром – 1:1.
На 21-й минуте Пруцев сделал пас на правый край, Тавареш ушёл в сторону и мягко навесил на дальнюю штангу, а Промес набежал и отправил мяч мимо Помазуна – 1:0.
В середине второго тайма «Урала» отыгрался. Гости накрыли спартаковцев прессингом, Железнов с правого фланга сместился к центру и с радиуса штрафной уложил мяч в дальний угол.
Ответный матч состоится 5 апреля на «Екатеринбург Арене».
Добавим, что команды встречались 4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России. Тогда красно-белые также не смогли одолеть подопечных Виктора Гончаренко (2:2).