«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Кубка России

Екатеринбуржцы вновь огорчили болельщиков на «Открытие Банк Арене».

Фото: championat.com championat.com

Сегодня, 14 марта, на «Открытие Банк Арене» в Москве состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Команды разошлись миром – 1:1.

На 21-й минуте Пруцев сделал пас на правый край, Тавареш ушёл в сторону и мягко навесил на дальнюю штангу, а Промес набежал и отправил мяч мимо Помазуна – 1:0.

В середине второго тайма «Урала» отыгрался. Гости накрыли спартаковцев прессингом, Железнов с правого фланга сместился к центру и с радиуса штрафной уложил мяч в дальний угол.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Екатеринбург Арене».