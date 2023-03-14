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42 минуты назад

«Спартак» не смог обыграть «Урал» в первом полуфинальном матче Кубка России

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Екатеринбуржцы вновь огорчили болельщиков на «Открытие Банк Арене».

«Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в матче Кубка России
Фото: championat.comchampionat.com

Сегодня, 14 марта, на «Открытие Банк Арене» в Москве состоялся первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Уралом». Команды разошлись миром – 1:1.

На 21-й минуте Пруцев сделал пас на правый край, Тавареш ушёл в сторону и мягко навесил на дальнюю штангу, а Промес набежал и отправил мяч мимо Помазуна – 1:0.

В середине второго тайма «Урала» отыгрался. Гости накрыли спартаковцев прессингом, Железнов с правого фланга сместился к центру и с радиуса штрафной уложил мяч в дальний угол.

Ответный матч состоится 5 апреля на «Екатеринбург Арене».

Добавим, что команды встречались 4 марта в рамках 18-го тура чемпионата России. Тогда красно-белые также не смогли одолеть подопечных Виктора Гончаренко (2:2).

Футбол,Виктор Гончаренко,Спартак,
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