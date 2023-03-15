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39 минут назад

Агент Бальде объяснил, почему игрок опубликовал эмодзи клоуна после матча «Спартака»

Чемпионат.comиещё 3

Фредерико Пасторелло, агент 27-летнего сенегальского форварда «Спартака» Кейта Бальде, высказался о посте футболиста в социальной сети. Бальде опубликовал эмодзи клоуна и многие болельщики посчитали, что это ответ главному тренеру клуба Гильермо Абаскалю, который заявил, что футболист не получает игровое время, потому что проигрывает конкуренцию.

Агент Бальде объяснил, почему игрок опубликовал эмодзи клоуна после матча «Спартака»
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Эмодзи — это ответ СМИ в Италии, которые всё время занимаются спекуляциями и причиняют вред семье Кейта. Данная публикация не имеет никакого отношения к футболу!» — сказал Пасторелло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Бальде перешёл в «Спартак» в августе 2022 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги футболист провёл лишь два матча в составе «Спартака», не отметившись результативными действиями. Также нападающий не смог отличиться в двух матчах Фонбет Кубка России.

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