Заявку Украины на ЧМ-2030 могут аннулировать

Министр спорта Марокко Чакиб Бенмусса заявил, что его страна присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение у себя чемпионата мира 2030 года. Это означает, что аналогичная заявка Украины может быть аннулирована. Об этом сообщает Sky Sports.
Во время мероприятия Африканской конфедерации футбола Бенмусса зачитал заявление короля Марокко Мухаммеда IV. В нём говорилось, что «беспрецедентная в истории футбола заявка объединит Африку и Европу, северное и южное Средиземноморье, Африку, арабский мир и европейское Средиземноморье». Если заявка Марокко будет одобрена, эта страна станет первой в Северной Африке, которой удалось провести турнир на своей территории.
При этом ещё в октябре в заявку была включена Украина, но из-за продолжающейся СВО и скандала с главой Украинской ассоциации футбола, перспективы проведения чемпионата мира остаются неясными. Отметим, что в сети появилась информация от журналиста Роба Харриса о том, что Украину уже исключили из заявки, но на данный момент эта информация не подтверждена. Этим словам противоречит и информация Sky Sports – издание подчёркивает, что у Украины всё ещё есть шансы принять турнир.
Ранее стало известно, что сборная России может принять участие в международном турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.