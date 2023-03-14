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1 час назад

Марокко присоединилось к заявке на проведение чемпионата мира 2030 года

Елена Прошина

Министр спорта Марокко Чакиб Бенмусса заявил, что его страна присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение у себя чемпионата мира 2030 года. Это означает, что аналогичная заявка Украины может быть аннулирована. Об этом сообщает Sky Sports.

Заявку Украины на ЧМ-2030 могут аннулировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время мероприятия Африканской конфедерации футбола Бенмусса зачитал заявление короля Марокко Мухаммеда IV. В нём говорилось, что «беспрецедентная в истории футбола заявка объединит Африку и Европу, северное и южное Средиземноморье, Африку, арабский мир и европейское Средиземноморье». Если заявка Марокко будет одобрена, эта страна станет первой в Северной Африке, которой удалось провести турнир на своей территории.

При этом ещё в октябре в заявку была включена Украина, но из-за продолжающейся СВО и скандала с главой Украинской ассоциации футбола, перспективы проведения чемпионата мира остаются неясными. Отметим, что в сети появилась информация от журналиста Роба Харриса о том, что Украину уже исключили из заявки, но на данный момент эта информация не подтверждена. Этим словам противоречит и информация Sky Sports – издание подчёркивает, что у Украины всё ещё есть шансы принять турнир.

Ранее стало известно, что сборная России может принять участие в международном турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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