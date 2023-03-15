Минцифры запустит дистанционное оформление Fan ID 15 марта

Удалённо оформить карту можно будет с помощью загранпаспорта на 10 лет или с помощью биометрии из Единой биометрической системы. С 15 марта также будет доступно подтверждение личности по биометрии через портал Госуслуг с компьютера (потребуются камера и микрофон). Для тех, кто не хочет пользоваться дистанционными услугами, по-прежнему сохранится оформление карты в МФЦ.