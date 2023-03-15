Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Нидерландский игрок «Урала» Влут резко высказался о введении Fan ID в России

Чемпионат.comиещё 5

Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут высказался на тему внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

Нидерландский игрок «Урала» Влут резко высказался о введении Fan ID в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Fan ID — дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах. Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идёт на пользу всем», — сказал Влут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги во второй части сезона-2022/2023 на всех стадионах требуется наличие персонифицированной карты болельщика. Закон о Fan ID вступил в силу с 1 июня 2022 года. В первой части сезона-2022/2023 матчи Российской Премьер-Лиги с применением Fan ID проходили на стадионах «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт», которые, соответственно, являются домашними аренами екатеринбургского «Урала», «Пари Нижний Новгород», «Ростова», самарских «Крыльев Советов» и «Сочи».

Футбол,Антон Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий