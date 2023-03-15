Агент Кейта Бальде назвал фейками сообщения о дисциплинарных мерах к игроку в "Спартаке"

Агент сенегальского нападающего московского "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло отреагировал на сообщения о том, что его клиент не выходит на поле в составе красно-белых из-за дисциплинарных мер со стороны главного тренера Гильермо Абаскаля. "Это фейки. Не верьте этим новостям. Есть ли конкретная причина, почему Бальде не выходит в матчах? Это не то, о чем можно говорить с прессой. Никаких проблем нет. Бальде найдет свое место в составе!" — сказал Пасторелло "Спорт-Экспрессу". Ранее сообщалось, что Абаскаль применил к игроку воспитательные меры из-за несерьезного отношения Бальде к тренировочному процессу. Форвард уже отреагировал на ситуацию и стал более активно проявлять себя во время занятий. Напомним, вскоре после перехода Бальде в "Спартак" в августе 2022 года, стало известно, что нападающий будет вынужден отбыть дисквалификацию. 17 сентября стало известно, что в связи с нарушением процедуры допинг-контроля во время выступлений за итальянский "Кальяри" Бальде дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря. По условиям дисквалификации футболист мог вернуться к тренировочному процессу не ранее, чем за 22 дня до истечения срока наказания. Ранее юрист Алексей Латисонов поделился мнением о шансах нидерландского нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса получить гражданство Российской Федерации.