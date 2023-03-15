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39 минут назад

«Интер» подаст в УЕФА жалобу на «Порту» из-за недопуска итальянских болельщиков на матч ЛЧ

Чемпионат.com

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что его команда направит жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после того, как тысяче болельщиков было отказано во входе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (0:0).

«Интер» подаст в УЕФА жалобу на «Порту»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы празднуем выход в четвертьфинал, которого «Интер» не добивался 12 лет, мы отдаём должное нашему тренеру, нашим игрокам и присутствовавшим

Но я также хочу подумать о примерно тысяче болельщиков, которые не попали на стадион, даже имея билеты. Это было неожиданно, и, очевидно, мы подадим официальную жалобу в УЕФА, чтобы иметь чёткое представление о том, что произошло.

Я видел кадры семей, которые остались снаружи, плачущих детей, прилетевших сюда из Италии. Футбол должен олицетворять единство и радость, так что это горькая страница прекрасного вечера. Сегодня утром мы встретились с местными властями, и они заверили нас, что болельщиков пустят даже если гостевой сектор будет переполнен. Но этого не произошло.

В основном это были семьи с детьми, которые, конечно же, были здесь не для того, чтобы совершать акты насилия, а для того, чтобы поддержать свою команду. Я не думаю, что ситуация была настолько серьёзной, чтобы запретить им вход на стадион.

Мы понимаем, что УЕФА не виноват, но мы считаем, что подача официальной жалобы поможет нам предотвратить повторение подобных вещей», — приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Футбол,УЕФА,
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