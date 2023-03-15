Абаскаль высказался о состоянии поля на стадионе «Спартака»

«Наши агрономы делают всё возможное. Они работают, чтобы поле было в максимально хорошем состоянии. Но мы проводили четыре матча за эти 20 дней. Солнца не было — это тоже не помогает. И время нам не помогает. Сейчас будет небольшая пауза. Надеемся, что солнце появится и всё будет хорошо», — сказал Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.