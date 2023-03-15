Канчельскис рассказал, что его сыну отказали в работе в Англии из-за отца в сборной России

«Сейчас в Дубае вот виделись. Также езжу в Англию, меня приглашают то из «Манчестера», то из «Эвертона». До коронавируса последний раз был. В принципе ездил туда раз в полгода, а сейчас сложно. Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация: сын Андрей ушёл из одной компании, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтом