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1 час назад

Канчельскис рассказал, что его сыну отказали в работе в Англии из-за отца в сборной России

Чемпионат.comиещё 1

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что его сын Андрей не может устроиться на работу в Англии, так как отец выступал за сборную России.

Канчельскис рассказал, что его сыну отказали в работе в Англии из-за отца в сборной России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сейчас в Дубае вот виделись. Также езжу в Англию, меня приглашают то из «Манчестера», то из «Эвертона». До коронавируса последний раз был. В принципе ездил туда раз в полгода, а сейчас сложно. Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация: сын Андрей ушёл из одной компании, ищет работу, и там ему сказали, что ваш папа играл за сборную России, поэтом

И то, что он родился в Англии и у него английский паспорт, никого не волнует. Потом у него фамилия Канчельскис — не русская, а литовская. В моём паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии ничего не видят», — приводит слова Канчельскиса «РИА Новости Спорт».

Футбол,Андрей Канчельскис,СБОРНАЯ РОССИИ,Манчестер Юнайтед,
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