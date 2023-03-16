В «Крыльях Советов» подтвердили желание Гарре получить гражданство России

«Разговор действительно был. Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт. На данный момент мы узнаем, насколько это возможно, и будем стараться сделать все оперативно. Идет сбор информации, а что будет дальше, посмотрим», - приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».