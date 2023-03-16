В «Крыльях Советов» подтвердили желание Гарре получить гражданство России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о получении российского паспорта аргентинским нападающим Бенхамина Гарре.
«Разговор действительно был. Гарре сказал, что он не против получить российский паспорт. На данный момент мы узнаем, насколько это возможно, и будем стараться сделать все оперативно. Идет сбор информации, а что будет дальше, посмотрим», - приводит слова Корниленко «Спорт-Экспресс».
Сам Гарре заявил, что получить российское гражданство его мотивирует страна и лига.
Полузащитник Бенхамин Гарре выступает за самарский клуб с января 2023 года, он обошелся «Крыльям» в 1,70 млн евро. Контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.
В сезоне 2022/2023 Гарре не забил ни одного мяча, и не оформил ни одной голевой передачи.
24 февраля гражданство России получили полузащитник петербургской команды Клаудиньо и нападающий сине-бело-голубых Малком. Соответствующий указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин.