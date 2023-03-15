Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральную игру тура ЦСКА — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.