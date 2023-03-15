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25 минут назад

Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ

Чемпионат.com

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Центральную игру тура ЦСКА — «Зенит» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура РПЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оренбург» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Владислав Назаров; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал»«Динамо»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Андрей Образко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Сочи»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Шадыханов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – иван Сиденков; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гвардис.

«Крылья Советов» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Александр Колобаев.

«Пари НН» – «Торпедо»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачёв; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Мацюра.

Футбол,Роман Милюченко,Фейзудин Эрзиманов,Анатолий Жабченко,Павел Кукуян,Егор Болховитин,Иван Сиденков,Павел Шадыханов,Алексей Амелин,Николай Еремин,Василий Казарцев,Александр Колобаев,Андрей Веретешкин,Валерий Данченко,Александр Гвардис,Игорь Демешко,Максим Ковалев,Денис Березнов,Владимир Москалев,Дмитрий Жвакин,Николай Богач,Евгений Турбин,Сергей Карасев,Алексей Сухой,Александр Гончар,Александр Богданов,Сергей Куликов,Дмитрий Ермаков,Игорь Панин,Сергей Зуев,Владислав Назаров,Алексей Лунев,Роман Усачев,Дмитрий Чельцов,Кирилл Левников,Андрей Бутенко,Артем Любимов,Арам Петросян,Сергей Чебан,Алексей Воронцов,Сергей Иванов,Торпедо,Крылья Советов,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,ФК "Урал",
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