Малком назвал самые запомнившиеся голы за «Зенит»

«Забивать мячи — это вообще невероятное чувство, и не так важно, изящно или нет я нанёс удар, пробил животом или носом. Каждый гол — событие для меня, особенный момент. Это зрители отмечают более или менее красивые, а я люблю их все! Но если вы настаиваете, то могу назвать несколько самых запомнившихся: гол «Пари НН» со штрафного, удар через себя в матче с «Оренбургом», дальний выстрел в ворота «Сочи». Но повторюсь: все голы для меня одинаково при