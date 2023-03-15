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1 час назад

Малком назвал самые запомнившиеся голы за «Зенит»

Чемпионат.com

Нападающий «Зенита» Малком назвал самые запомнившиеся голы и матчи в санкт-петербургском клубе.

Малком назвал самые запомнившиеся голы за «Зенит»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Забивать мячи — это вообще невероятное чувство, и не так важно, изящно или нет я нанёс удар, пробил животом или носом. Каждый гол — событие для меня, особенный момент. Это зрители отмечают более или менее красивые, а я люблю их все! Но если вы настаиваете, то могу назвать несколько самых запомнившихся: гол «Пари НН» со штрафного, удар через себя в матче с «Оренбургом», дальний выстрел в ворота «Сочи». Но повторюсь: все голы для меня одинаково при

Матчи? На ум сразу приходит много игр: в гостях против ЦСКА, когда я оформил дубль, прошлогодний апрельский матч в Краснодаре, победный Суперкубок против «Спартака». Для меня все игры, входящие в эту сотню, особенные, потому что я совершенно по-особенному ощущаю себя в «Зените» и Петербурге с самого начала», — приводит слова Малкома официальный сайт «Зенита».

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