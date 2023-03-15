«ПСЖ» хочет сохранить Серхио Рамоса, у которого есть предложение из МЛС

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в сохранении Серхио Рамоса. Контракт испанского защитника с парижанами истекает ближайшим летом, и футболист имеет на руках предложение из американской лиги МЛС. Однако «ПСЖ» планирует сделать Рамосу новое предложение о сотрудничестве, информирует Sport.es.

Отмечается, что 36-летний испанец убедил руководство и тренерский штаб своей игрой в последнее время. Кроме того, Рамос стал получать меньше травм, что позволяет ему стабильно играть. Теперь парижане не горят желанием отпускать Серхио.