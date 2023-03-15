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1 час назад

«ПСЖ» хочет сохранить Серхио Рамоса, у которого есть предложение из МЛС

Чемпионат.com

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в сохранении Серхио Рамоса. Контракт испанского защитника с парижанами истекает ближайшим летом, и футболист имеет на руках предложение из американской лиги МЛС. Однако «ПСЖ» планирует сделать Рамосу новое предложение о сотрудничестве, информирует Sport.es.

«ПСЖ» хочет сохранить Серхио Рамоса, у которого есть предложение из МЛС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что 36-летний испанец убедил руководство и тренерский штаб своей игрой в последнее время. Кроме того, Рамос стал получать меньше травм, что позволяет ему стабильно играть. Теперь парижане не горят желанием отпускать Серхио.

Контракт 36-летнего Рамоса с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. Он выступает за парижан с 2021 года. Всего испанец сыграл за «ПСЖ» 46 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны «Аль-Насра».

Футбол,Серхио Рамос,
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