Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
48 минут назад

«Домой по паспорту не ходят». Фёдор Чалов — о введении Fan ID в России

Чемпионат.comиещё 7

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о внедрении персонифицированной карты болельщика на матчах Российской Премьер-Лиги, оценив посещаемость последних матчей.

«Домой по паспорту не ходят». Чалов о введении Fan ID в России
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«На матче ЦСКА — «Крылья» в Москве было две тысячи зрителей. На игре «Торпедо» с «Уралом» — 207 человек. Сравните посещаемость с кубковыми матчами, где не нужен Fan ID. Я думаю, что этим всё сказано. Что делать? Считаю, что домой по паспорту не ходят», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, персонифицированная карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги со второй части сезона-2022/2023. Ранее Fan ID действовал только на пяти стадионах: «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт».

Футбол,РПЛ,Илья Никульников,Федор Чалов,Торпедо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий