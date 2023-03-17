"Особый дар": Газзаев оценил Холанда

"Это невероятный футболист! Совершенный! Мощь, техника, агрессия, результативность — у Холанна есть все. Это особый дар, Божий. Нельзя научить футболиста забивать. Развивать — можно, прививать какие-то тактические навыки. Но не забивать. Это не тренируется. Он всегда бежит на добивание, куда надо. Отскок от перекладины перед вторым голом — он там", - передает слова Газзаева "Спорт-Экспресс".