"Особый дар": Газзаев оценил Холанда

Бывший тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев восхитился голевым чутьем норвежского нападающего "Манчестер Сити" Холанда.
"Это невероятный футболист! Совершенный! Мощь, техника, агрессия, результативность — у Холанна есть все. Это особый дар, Божий. Нельзя научить футболиста забивать. Развивать — можно, прививать какие-то тактические навыки. Но не забивать. Это не тренируется. Он всегда бежит на добивание, куда надо. Отскок от перекладины перед вторым голом — он там", - передает слова Газзаева "Спорт-Экспресс".
14 марта в матче "Манчестер Сити" против "Лейпцига" в Лиге чемпионов Холанд отметился пятью забитыми мячами. Англичане одержали победу со счетом 7:0. Всего в текущем сезоне норвежский форвард принял участие в 35 матчах во всех турнирах, отметившись 40 забитыми мячами. Чтобы достичь отметки 10 голов в Лиге чемпионов, Холанду потребовалось 7 матчей. 20 голов норвежец забил за 14 матчей, 30 голов – за 25 матчей. Эрлинг установил рекорд, обойдя Харри Кейна, Руда ван Нистелроя, Роберта Левандовского и Лионеля Месси.
Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Холанд врывается на уровень Месси и Роналду.