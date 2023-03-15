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44 минуты назад

Расследование в отношении Промеса в Нидерландах возобновлено, решение суда отложено — СМИ

Матч ТВиещё 2

Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по инциденту, связанному с нападением на родственника, сообщает ad.nl.

Расследование в отношении Промеса в Нидерландах возобновлено
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Решение по делу, которое ожидалось в пятницу, будет вынесено позже. На заседании 17 марта суд даст дальнейшие разъяснения по этому вопросу.

В марте прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста «красно белых» к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника. Инцидент произошел летом 2020 года, тогда Промес выступал за амстердамский «Аякс». По данным следствия, в ходе семейной вечеринки нидерландский футболист ударил кузена ножом.

Промес играл за «Спартак» в 2014–2018 годах, в 2021 м вернулся в московский клуб. В текущем сезоне 31 летний форвард провел 18 матчей за «красно белых» в МИР РПЛ, забил 16 мячей.

Футбол,Квинси Промес,Спартак,
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