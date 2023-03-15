Расследование в отношении Промеса в Нидерландах возобновлено

Суд Амстердама возобновил расследование уголовного дела в отношении футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по инциденту, связанному с нападением на родственника, сообщает ad.nl.

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Решение по делу, которое ожидалось в пятницу, будет вынесено позже. На заседании 17 марта суд даст дальнейшие разъяснения по этому вопросу.

В марте прокурор попросил суд Амстердама приговорить футболиста «красно белых» к двум годам тюремного заключения по делу о нападении на родственника. Инцидент произошел летом 2020 года, тогда Промес выступал за амстердамский «Аякс». По данным следствия, в ходе семейной вечеринки нидерландский футболист ударил кузена ножом.