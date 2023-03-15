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45 минут назад

Валерий Газзаев высказался по поводу Fan ID

Чемпионат.com

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался по поводу введения системы Fan ID. По его мнению, паспорта болельщиков полезны при проведении крупных международных турниров. Однако в Российской Премьер-Лиге Fan ID имеет множество минусов.

Валерий Газзаев высказался по поводу Fan ID
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я считаю, что Fan ID — крайне важен и полезен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования, как Олимпийские игры или чемпионаты мира. Мы в этом сами убедились в 2018 году. Что касается Fan ID на матчах РПЛ, то здесь много минусов. Клубы перестали зарабатывать на билетах. Их продажа — основной пункт в бюджетах клубов. Каждый стадион обеспечен системой безопасности и без Fan ID. На стадионах много камер, стюардов и сотрудников службы безопасности. Нарушителя можно быстро найти и вывести со стадиона

Оформлял ли я себе паспорт болельщика? Ну а у меня разве есть другой вариант попасть на стадион?» — приводит слова Газзаева Sport24.

Футбол,Валерий Газзаев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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