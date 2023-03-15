Валерий Газзаев высказался по поводу Fan ID

«Я считаю, что Fan ID — крайне важен и полезен, когда в стране проводятся крупные международные соревнования, как Олимпийские игры или чемпионаты мира. Мы в этом сами убедились в 2018 году. Что касается Fan ID на матчах РПЛ, то здесь много минусов. Клубы перестали зарабатывать на билетах. Их продажа — основной пункт в бюджетах клубов. Каждый стадион обеспечен системой безопасности и без Fan ID. На стадионах много камер, стюардов и сотрудников службы безопасности. Нарушителя можно быстро найти и вывести со стадиона