Газзаев объяснил, почему Промеса пока нельзя называть легендой "Спартака"

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что пока не может назвать нападающего «Спартака» Квинси Промеса легендой красно-белого клуба.
«Чем больше у нас таких легионеров, тем лучше для нашего футбола. Это пример для молодых.
При этом легендами «Спартака» я могу назвать Романцева, Аленичева, Дасаева, Титова. Промес — сильный игрок, но пока не легенда. Он только на пути к этому званию», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом Sport24.
На счету Промеса 205 матчей за «Спартак», в которых он оформил 102 гола. Впервые он забил мяч за московскую команду в сентябре 2014 года.
Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.