Газзаев объяснил, почему Промеса пока нельзя называть легендой "Спартака"

«Чем больше у нас таких легионеров, тем лучше для нашего футбола. Это пример для молодых.



При этом легендами «Спартака» я могу назвать Романцева, Аленичева, Дасаева, Титова. Промес — сильный игрок, но пока не легенда. Он только на пути к этому званию», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом Sport24.