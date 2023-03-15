«Реал» нашел замену Анчелотти

Мадридский «Реал» нашел замену главному тренеру команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, занять пост итальянца может бывший наставник «Челси», 49-летний Томас Тухель. Уточняется, что он уже начал изучать испанский язык.

7 марта издание Cadena SER сообщило, что «Реал» может прекратить сотрудничество с Анчелотти, даже если клуб выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Отмечалось, что в случае прекращения сотрудничества с командой тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.