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1 час назад

«Реал» нашел замену Анчелотти

Lenta.ru

Мадридский «Реал» нашел замену главному тренеру команды Карло Анчелотти. Об этом сообщает Bild.

«Реал» нашел замену Анчелотти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, занять пост итальянца может бывший наставник «Челси», 49-летний Томас Тухель. Уточняется, что он уже начал изучать испанский язык.

7 марта издание Cadena SER сообщило, что «Реал» может прекратить сотрудничество с Анчелотти, даже если клуб выиграет какие-либо трофеи в сезоне-2022/2023. Причина возможной отставки — испортившаяся обстановка в раздевалке мадридцев. Отмечалось, что в случае прекращения сотрудничества с командой тренеру могут предложить возглавить сборную Бразилии.

Тухель покинул «Челси» в сентябре 2022 года. Сообщалось, что причина увольнения тренера связана не с результатами клуба, а с категорическим отказом Тухеля от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.

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