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1 час назад

УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем одновременно выступать в Лиге чемпионов

Чемпионат.com

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация готова пересмотреть свои правила в отношении запрета на выступление в Лиге чемпионов клубам, принадлежащим одному владельцу.

УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем одновременно выступать в Лиге чемпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели купить ещё один клуб. Мы должны внимательно изучить этот вопрос. Вариантов всего два: всё останется так, как сейчас, или мы позволим таким клубам играть в том же соревновании. Окончательного реше

Мы должны поговорить об этих правилах и посмотреть, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами растёт. Мы не должны просто запрещать инвестиции сразу в несколько клубов, но мы должны решить, какие правила мы установим в этом случае, потому что правила должны быть строгими.

С одной стороны, это правда, если вы являетесь владельцем двух клубов, и они играют в одном турнире, вы можете сказать одному клубу проиграть, потому что вы хотите победы другого. Но так ли это легко, сказать тренеру, проиграть матч, потому что победить должна другая команда?» — приводит слова Чеферина The Times.

Футбол,Александер Чеферин,УЕФА,
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