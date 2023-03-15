УЕФА может разрешить клубам с одним владельцем одновременно выступать в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация готова пересмотреть свои правила в отношении запрета на выступление в Лиге чемпионов клубам, принадлежащим одному владельцу.

«У нас было пять или шесть владельцев клубов, которые хотели купить ещё один клуб. Мы должны внимательно изучить этот вопрос. Вариантов всего два: всё останется так, как сейчас, или мы позволим таким клубам играть в том же соревновании. Окончательного реше

Мы должны поговорить об этих правилах и посмотреть, что с этим делать. Интерес к владению несколькими клубами растёт. Мы не должны просто запрещать инвестиции сразу в несколько клубов, но мы должны решить, какие правила мы установим в этом случае, потому что правила должны быть строгими.