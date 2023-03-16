Стало известно, сколько в Саудовской Аравии готовы платить Месси за сезон

Игроку французского "ПСЖ" Лионелю Месси готовы платить в Саудовской Аравии €220 млн в год, передает Marca. Отмечается, что ради перехода аргентинца в клуб из чемпионата Саудовской Аравии власти страны готовы пересмотреть законы и увеличить лимит по зарплатам. Аргентинец может перейти в "Аль-Хиляль", который является самым титулованным клубом страны. Ранее сообщалось, что отец семикратного обладателя "Золотого мяча" — Хорхе Месси — ведет переговоры с "Аль-Хилялем" и требует для сына оклад 300 млн евро в год и контракт на два года, чтобы футболист заработал в сумме 600 млн. Хорхе Месси считает, что его сын должен получать на 100 млн в год больше, чем Роналду, поскольку моложе португальца на два года. Контракт Месси с "ПСЖ" истекает летом 2023 года. В этом сезоне он провел в Лиге 1 22 матча, забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.