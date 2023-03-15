В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на участие сборной России в чемпионате Центрально Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе организации заявили, что приглашение россиян на турнир CAFA не противоречит решению отстранить команду от соревнований под эгидой УЕФА. Отмечается, что товарищеские матчи выходят за рамки компетенции и ответственности Союза.

13 марта пресс секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что сборная России по футболу выступит на первом чемпионата CAFA. Турнир пройдет с 9 по 21 июня этого года.