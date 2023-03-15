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1 час назад

В УЕФА отреагировали на участие сборной России в международном турнире

Lenta.ru

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировали на участие сборной России в чемпионате Центрально Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе организации заявили, что приглашение россиян на турнир CAFA не противоречит решению отстранить команду от соревнований под эгидой УЕФА. Отмечается, что товарищеские матчи выходят за рамки компетенции и ответственности Союза.

13 марта пресс секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что сборная России по футболу выступит на первом чемпионата CAFA. Турнир пройдет с 9 по 21 июня этого года.

Сборная России по футболу примет участие в чемпионате стран Центральной Азии

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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