Адвокаты Павара добились сокращения штрафа за вождение в нетрезвом виде

Как правило, тем, кто впервые был замечен за вождением в нетрезвом виде, в Германии начисляют штраф в размере двух чистых месячных зарплат. В таком случае Павар должен был уплатить крупную сумму, учитывая его годовой оклад в размере 8 млн евро. После вынесения решения суда осенью 2022 года футболист обжаловал постановление о наказании. Адвокаты Павара смогли добиться существенного сокращения штрафа, завершив дело в письменном виде. Насколько высок сейчас штраф для Павара, суд комментировать не стал, сообщает Bild.