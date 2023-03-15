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58 минут назад

Названы составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч Кубка России

Матч ТВ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России.Встреча пройдет в Грозном. Игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало трансляции — в 14:55.

Названы составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч Кубка России
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Краснодарский клуб начнет игру в следующем составе: Матвей Сафонов (вратарь), Сергей Петров, Хуниор Алонсо, Вячеслав Литвинов, Сергей Волков, Эдуард Сперцян, Михайло Баньяц, Никита Кривцов, Мозес, Олакунле Олусегун, Ильзат Ахметов.

Состав «Ахмата»: Гиорги Шелия (вратарь), Зоран Нижич, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Евгений Харин, Антон Швец, Артем Тимофеев, Заим Диванович, Иван Олейников, Бернард Бериша, Владимир Ильин.

Победитель матча выйдет в полуфинал пути регионов Кубка России, проигравший завершит выступления в турнире.

Футбол,Олакунле Олусегун,Эдуард Сперцян,Никита Кривцов,Дарко Тодорович,Милош Шатара,Зоран Нижич,Матвей Сафонов,Артем Тимофеев,Антон Швец,Евгений Харин,Владимир Ильин,Бернард Бериша,Ильзат Ахметов,Иван Олейников,Сергей Петров,Сергей Волков,
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