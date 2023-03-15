Названы составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч второго этапа ¼ финала пути регионов Кубка России.Встреча пройдет в Грозном. Игру в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, начало трансляции — в 14:55.