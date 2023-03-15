Футболист «Спартака» Бальде отреагировал на последние слухи вокруг его персоны

Сенегальский нападающий «Спартака» Кейта Бальде утром в среду в одной из социальных сетей опубликовал сообщение, состоящее из трех графических символов: «говорящая голова», «цирк» и «клоун». Высока вероятность, что это реакция футболиста на последние слухи вокруг его персоны.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Поздно вечером во вторник, уже после окончания матча ½ финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Урала» (1:1), издание Metaratings.ru со ссылкой на собственные данные сообщило о конфликте между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и сенегальским нападающим. Утверждалось, что испанец в последних трех матчах не выпускал игрока на поле, так как решил наказать его за то, что он не демонстрирует должного отношения к тренировкам.

«Нахождение футболиста в запасе носит дисциплинарный характер», — следовало из сообщения, опубликованного в СМИ.

Однако позднее сначала агент Бальде Федерико Пасторелло сообщил «Чемпионату», что никакого конфликта между тренером и сенегальцем нет, и воспитательные меры к Бальде не применялись. А затем и другой ресурс, «Евро Футбол.Ру», со ссылкой на собственные источники сообщил, что никаких дисциплинарных проступков со стороны игрока не было, а отсутствие футболиста на поле в последних матчах «красно белых» объясняется тем, что он еще не набрал физическую форму.