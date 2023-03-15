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1 час назад

Чемпионка ОИ Мельникова назвала своего любимого футболиста в «Спартаке»

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в эфире «Матч ТВ» назвала своего любимого футболиста в «Спартаке».

Чемпионка ОИ Мельникова назвала своего любимого футболиста в «Спартаке»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник в первом матче полуфинала пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России «Спартак» дома сыграл вничью с «Уралом» — 1:1. Мельникова перед началом игры вышла на поле в красно белом шарфе и нанесла символический удар по мячу.

— Часто по мячу бьете?

— Нет, я немного волновалась, но в целом справилась, чему рада.

— Кто любимый футболист?

— Наверное, Квинси Промес. Он как раз и забил гол. И подарил заряд энергии всему стадиону.

— Знаете, сколько у него голов за клуб?

— Слышала, что он забил 102 й. Хочу поздравить его с такой значимой цифрой, — сказала Мельникова в эфире «Матч ТВ».

Ответная игра команд в Кубке России пройдет в Екатеринбурге 5 апреля.

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России можно смотреть на федеральных каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Ангелина Мельникова,Спартак,
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