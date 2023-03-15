«Краснодар» мог подписать лучшего нападающего Итальянской лиги

«Краснодар» вёл переговоры с «Шарлеруа», где тогда играл Виктор, с октября 2018 года. Цена потенциального трансфера постоянно увеличивалась, но к лету 2019 стороны согласовали трансфер за € 12 млн. Осимхена этот вариант тоже устроил, однако в этот момент появился «Лилль» и перебил предложение краснодарского клуба», — добавил источник «Чемпионата».