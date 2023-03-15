Экс-игрок "МЮ" рассказал о разговоре с мамой о переезде из Украины в Россию

"Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград находится в средней части Украины — там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Мы уговаривать будем. Пытаемся донести, но не хочет", — сказал Канчельскис.