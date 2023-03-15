Экс-игрок "МЮ" рассказал о разговоре с мамой о переезде из Украины в Россию

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что пытается уговорить свою маму переехать из Украины в Россию. Его слова передает "РИА Новости Спорт".
"Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград находится в средней части Украины — там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Мы уговаривать будем. Пытаемся донести, но не хочет", — сказал Канчельскис.
В профессиональной карьере футболиста Канчельскис также выступал за "Эвертон", "Фиорентину", "Рейнджерс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Сатурн", "Крылья Советов" и ряд других команд. В качестве тренера Канчельскис работал в "Торпедо ЗИЛ", "Уфе", "Юрмале", "Солярисе" и "Навбахоре".
Ранее Андрей Канчельскис рассказал, что его сын не может найти работу в Англии из-за выступлений отца за сборную России.