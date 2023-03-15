Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+6° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
52 минуты назад

Экс-игрок "МЮ" Канчельскис рассказал о разговоре с мамой о переезде из Украины в Россию

Газета.Ru

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что пытается уговорить свою маму переехать из Украины в Россию. Его слова передает "РИА Новости Спорт".

Экс-игрок "МЮ" рассказал о разговоре с мамой о переезде из Украины в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград находится в средней части Украины — там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Мы уговаривать будем. Пытаемся донести, но не хочет", — сказал Канчельскис.

В профессиональной карьере футболиста Канчельскис также выступал за "Эвертон", "Фиорентину", "Рейнджерс", "Манчестер Сити", "Саутгемптон", "Сатурн", "Крылья Советов" и ряд других команд. В качестве тренера Канчельскис работал в "Торпедо ЗИЛ", "Уфе", "Юрмале", "Солярисе" и "Навбахоре".

Ранее Андрей Канчельскис рассказал, что его сын не может найти работу в Англии из-за выступлений отца за сборную России.

Футбол,Андрей Канчельскис,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий