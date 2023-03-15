«Динамо» выбило «Зенит» из Кубка России, одержав победу в серии пенальти

Счёт был открыт уже на самых первых секундах встречи после первой же атаки «Динамо». На ударной позиции оказался нападающий Муми Нгамалё, который пробил по воротам, но мяч угодил в штангу, после чего попал во вратаря Александра Васютина и залетел в ворота. «Зенит» сумел сравнять счёт только на 36-й минуте, когда на 36-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев сравнял счёт ударом головой после навеса с фланга. На 63-й минуте судьи могли назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых, но после долгой проверки было решено не ставить 11-метровый удар.