В преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом» в Неаполе происходят беспорядки. Как сообщает Football Italia, около 600 фанатов немецкого клуба вступили в открытый конфликт с полицией, и помогают им в этом ультрас «Аталанты».

Основной причиной конфликта является запрет жителем Франкфурта, в котором располагается «Айнтрахт», на посещение матча с «Наполи» в Неаполе. В ответ на это немецкие фанаты устроили марш по городу с обидными кричалками, после чего вступили в стычку с местными органами правопорядка. Помогают им в этом фанаты «Аталанты», которые являются ярыми соперниками «Наполи».