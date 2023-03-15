Семерых болельщиков арестовали за беспорядки в связи с матчем Лиги чемпионов в Неаполе

ТАСС, 15 марта. Массовые столкновения болельщиков итальянского "Наполи" и германского "Айнтрахта" произошли перед началом ответного матча 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

Фото: ТАСС ТАСС

Из Германии на игру прибыли тысячи фанатов "Айнтрахта". Большая группа болельщиков "Наполи" закидала камнями автобусы с германскими болельщиками в центре Неаполя. Сообщается, что итальянские поклонники сожгли несколько автомобилей и вступили в драку с местной полицией.

Ранее власти Неаполя вынесли запрет болельщикам "Айнтрахта" на посещение матча из-за угроз беспорядков.