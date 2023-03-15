Комментатор Генич заявил, что Дзюба отказался от встречи с ним

«Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артем отказался. Ему неинтересно со мной встречаться. Слуцкий сказал, что Дзюба не хочет. Расстроился ли я? Скорее да, чем нет. Хотелось бы, чтобы все точки были расставлены. Была бы возможность поговорить», — сказал Генич.