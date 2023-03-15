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34 минуты назад

Комментатор Генич заявил, что Дзюба отказался от встречи с ним

Газета.Ru

Известный футбольный комментатор Константин Генич заявил, что просил бывшего тренера «Рубина» Леонида Слуцкого организовать ему встречу с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой. Его слова передает «РБ Спорт».

Комментатор Генич заявил, что Дзюба отказался от встречи с ним
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напомним, Генич и Дзюба поспорили, сможет ли игрок петербургского «Зенита» Иван Сергеев забить восемь мячей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Генич предал этому спору медийную огласку. Сергеев забил десять мячей, а футболист проиграл спор. Дзюба заявил, что не спорил с Геничем на что-то конкретное, а также назвал его «желтой прессой».

«Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артем отказался. Ему неинтересно со мной встречаться. Слуцкий сказал, что Дзюба не хочет. Расстроился ли я? Скорее да, чем нет. Хотелось бы, чтобы все точки были расставлены. Была бы возможность поговорить», — сказал Генич.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Шнякин прокомментировал слова Артема Дзюбы в адрес Константина Генича.

Футбол,Дмитрий Шнякин,Артем Дзюба,Иван Сергеев,Константин Генич,Леонид Слуцкий,Зенит,
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