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1 час назад

«Гарре откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское» — агент

Матч ТВиещё 6

Нападающий «Крыльев Советов» Беньямин Гарре намерен отказаться от аргентинского гражданства, сообщил представитель футболиста Эмилио Чемпион.

Стало известно о намерении аргентинца Гарре получить паспорт РФ
Фото: © ПФК «Крылья Советов»© ПФК «Крылья Советов»

Ранее стало известно, что Гарре намерен получить российское гражданство и выступать за сборную России.

— Думаю, Беньямин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское.

Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из за политической и экономической ситуации. А в России Гарре нашел спокойствие и хорошее качество жизни, — сказал Чемпион Sport24.

22 летний Гарре в этом сезоне провел 5 матчей, отметившись голевой передачей. Аргентинец перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года из «Расинга».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Sport24

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,
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