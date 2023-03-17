Стало известно о намерении аргентинца Гарре получить паспорт РФ

Нападающий «Крыльев Советов» Беньямин Гарре намерен отказаться от аргентинского гражданства, сообщил представитель футболиста Эмилио Чемпион.
Ранее стало известно, что Гарре намерен получить российское гражданство и выступать за сборную России.
— Думаю, Беньямин откажется от гражданства Аргентины, чтобы получить российское.
Причина в том, что он не будет играть в сборной Аргентины и вообще больше не хочет жить в этой стране из за политической и экономической ситуации. А в России Гарре нашел спокойствие и хорошее качество жизни, — сказал Чемпион Sport24.
22 летний Гарре в этом сезоне провел 5 матчей, отметившись голевой передачей. Аргентинец перешел в «Крылья Советов» в январе 2023 года из «Расинга».
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Источник:Sport24