"Реал" объявил стартовый состав на ответный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" опубликовал в своих соцсетях стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Стартовый состав: Тибо Куртуа - Даниэль Карвахаль, Начо, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер - Эдуарду Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич - Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Федерико Вальверде. Запасные: нападающие - Альваро Родригес, Родриго, Асенсио, Азар, Мариано; полузащитники - Орельен Тчуамени, Даниэль Себальос, защитники - Лукас Васкес, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Хесус Вальехо; вратарь - Андрей Лунин.
Матч пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ранее сообщалось, что болельщики "Наполи" и "Айнтрахта" устроили драку с полицией перед матчем Лиги чемпионов.