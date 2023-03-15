Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
27 минут назад

"Реал" объявил стартовый состав на ответный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

Газета.Ru

Мадридский "Реал" опубликовал в своих соцсетях стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

"Реал" объявил стартовый состав на ответный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Стартовый состав: Тибо Куртуа - Даниэль Карвахаль, Начо, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер - Эдуарду Камавинга, Тони Кроос, Лука Модрич - Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Федерико Вальверде. Запасные: нападающие - Альваро Родригес, Родриго, Асенсио, Азар, Мариано; полузащитники - Орельен Тчуамени, Даниэль Себальос, защитники - Лукас Васкес, Ферлан Менди, Альваро Одриосола, Хесус Вальехо; вратарь - Андрей Лунин.

Матч пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ранее сообщалось, что болельщики "Наполи" и "Айнтрахта" устроили драку с полицией перед матчем Лиги чемпионов.

Футбол,Даниэль Карвахаль,Андрей Лунин,Антонио Рюдигер,Лука Модрич,Карим Бензема,Тони Кроос,Лукас Васкес,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий