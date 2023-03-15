"Реал" объявил стартовый состав на ответный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

Мадридский "Реал" опубликовал в своих соцсетях стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

Матч пройдет в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ранее сообщалось, что болельщики "Наполи" и "Айнтрахта" устроили драку с полицией перед матчем Лиги чемпионов.