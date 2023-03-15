Форвард "Манчестер Сити" оформил пента-трик в матче против "Лейпцига"

Английский "Манчестер Сити" стал очередным участником четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, разгромив на своем поле "Лейпциг" со счетом 7:0. Титул героя вечера забрал Эрлинг Холанн, забивший аж пять мячей. Также отличились Илкай Гюндоган и Кевин Де Брюйне.

Фото: Российская Газета Российская Газета

- Фантастический парень, огромный талант! Мощь, менталитет - Холанн является прирожденным победителем, он нереально хорош, - не скрывал своих эмоций после встречи с "Лейпцигом" главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

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С Гвардиолой трудно не согласиться. То, чего Холанн добился к 22 годам, поражает. Норвежец пачками забивал во всех своих командах, в том числе и в сборной. Ему не понадобилось времени на адаптацию после громкого перехода в "Манчестер Сити". С первых же игр Эрлинг начал сполна отрабатывать потраченные на него 75 миллионов. В 26 матчах Премьер-лиги он отличился 28 раз - рекордный показатель в истории "горожан". Все уже привыкли, что Холанн является одним из лучших в мире, но пять мячей за одну встречу - это просто фантастика.

Норвежец повторил сразу несколько рекордов Лиги чемпионов. Во-первых, он стал третьим игроком после Лионеля Месси и экс-нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано, оформившим пента-трик в одном матче Лиги чемпионов. Во-вторых, Холанн забил 30 мячей в главном еврокубке за 25 матчей - быстрее всех и в самом юном возрасте. Наконец, с десятью голами Эрлинг вышел на первое место в списке лучших бомбардиров нынешней Лиги чемпионов, обогнав Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

Не исключено, что Холанн забил бы больше пяти мячей в ворота "Лейпцига", но Гвардиола заменил норвежца при счете 6:0 за полчаса до финального свистка.

- Я сказал Гвардиоле, что хотел бы отличиться в шестой раз, но он решил убрать меня с поля. Что я мог поделать? Это решение тренера, его нужно уважать, - признался Холанн. - Сегодня был фантастический вечер. У меня все как в тумане. Если честно, я даже немножко устал от празднования голов (улыбается). Моя суперсила - забивать. Все дело в быстром мышлении.

По словам Гвардиолы, несмотря на удивительные показатели результативности, Холанну все еще есть, в чем прибавлять.

"Проблема в том, что каждый раз, когда Эрлинг не забивает два или три, его критикуют. Такова реальность. Но я хочу вот что сказать: Холанну, как и любому другому игроку, надо работать над некоторыми компонентами. К примеру, бывают матчи, когда он не двигается. Я ему говорю в таких случаях, что он нехорошо отыграл матч. Рано или поздно мы наладим это".

В отличие от матча "Сити" с "Лейпцигом" в параллельной встрече борьба шла до последних секунд. После поражения на выезде со счетом 0:1 от "Интера" в ответной встрече "Порту" как мог пытался переломить ситуацию в свою пользу. Португальская команда создала уйму моментов у чужих ворот. Уже в компенсированное время игроки хозяев попали в штангу, затем в перекладину - чистое невезение. В итоге итальянский клуб выстоял (0:0) и впервые с 2011 года примет участие в четвертьфинале Лиги чемпионов.

- Нам повезло? В футболе удача - это понятие относительное. За 180 минут мы заслужили выход в следующий раунд. Теперь "Интер" будет играть с большей уверенностью в себе. Надо насладиться этим моментом, - подчеркнул главный тренер "Интера" Симоне Индзаги.

К 22 годам Эрлинг забил 33 мяча в 25 встречах главного еврокубкового турнира - быстрее всех и раньше всех по возрасту

В свою очередь рулевой "Порту" Сержиу Консейсау посетовал на невезение и отметил, что его команда провела великолепный второй матч: "Мы выглядели здорово, но не смогли сделать самое важное - забить. В целом же парни были лучше соперника как в Милане, так и дома. "Интер" превзошел нас лишь на протяжении десяти минут, когда был в большинстве после удаления Отавио в первой встрече. Наша команда дико разочарована, очень сложно принять такой результат".