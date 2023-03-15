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33 минуты назад

Грузинский футболист «Наполи» Кварацхелия стал дороже Месси

Мир24

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия стал дороже Месси. Сегодня его оценивают в 60 миллионов евро. Назвать Месси молодым и перспективным сложно, а вот Кварацхелия становится настоящей звездой футбола, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Грузинский футболист Кварацхелия стал дороже Месси
Фото: Мир24Мир24

«Кварадона» – именно так прозвали в Неаполе Хвичу Кварацхелия. Это намек на великого Диего Армандо, который дважды приводил «Наполи» к чемпионству.

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И пока грузинский нападающий оправдывает свое громкое имя. В этом сезоне он забил 13 мячей и отдал 15 голевых передач в 28 встречах, то есть одно результативное действие за игру. Семь раз Кварацхелия признавался лучшим игроком матча, его регулярно называют лучшим футболистом месяца, а на родине Хвича получил приз лучшему молодому игровику. Все это позволило за год вырасти в цене в четыре раза и стать любимцем итальянской прессы.

«Кварацхелия – выдающийся талант своего поколения с быстрыми ногами и волшебным владением мячом», – пишет портал Football-Italia.

«Трудно подобрать прилагательное для этого мальчика, который является сущностью футбола», – пишет миланское издание La Gazzetta dello Sport.

«Кварацхелия – один из тех футболистов, которые заставляют болельщиков приходить на стадион с энтузиазмом», – отмечает туринская газета Tuttosport.

В том, что Хвичу сравнивают с Марадоной, нет ничего удивительного, как и в том, что он теперь стоит дороже другого легендарного аргентинца.

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Грузин значительно моложе Месси, и, учитывая его прогресс в игре за последний год, можно предположить, что его цена продолжит расти, а вот Лео вряд ли станет дороже. Но аргентинец по-прежнему в прекрасной форме и на гол тратит в среднем на десять минут меньше нападающего «Наполи». Хотя Хвича лучше играет в отборе, что немаловажно для команды.

Хвича – воспитанник тбилисского «Динамо». Его талант заметили сразу и уже через неполных два сезона выступлений в национальном чемпионате его купил казанский «Рубин» за смешные 900 тысяч евро. К 22 годам его ценник вырос в 15 раз, а сам Кварацхелия оказался в итальянском «Наполи». Сегодня им интересуются гранды европейского футбола, в их числе и мадридский «Реал».

Футбол,Динамо,Реал,
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