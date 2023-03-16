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27 минут назад

«Наполи» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Чемпионат.comиещё 7

Сегодня, 16 марта, завершался ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Наполи» и «Айнтрахтом». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев. Благодаря этой победе команда Лучано Спаллетти вышла в 1/4 финала турнира.

«Наполи» разгромил «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: www.championat.comwww.championat.com

Счёт в матче на 45+2 минуте открыл Виктор Осимхен. Марио Политано красиво закрутил навес в центр штрафной, где Осимхен выпрыгнул и точным ударом головой положил мяч в правый верхний угол ворот. В начале второго тайма нигериец укрепил преимущество неаполитанцев. Джованни Ди Лоренцо прострелил справа в штрафную мимо Кевина Траппа, Осимхен опередил Туту и в падении переправил мяч в сетку. На 64-й минуте Пётр Зелиньски реализовал пенальти.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. В первой игре итальянцы одержали победу (2:0).

Футбол,Виктор Осимхен,Лучано Спаллетти,
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