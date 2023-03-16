«Реал» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Реал» на своем поле обыграл «Ливерпуль» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 15 марта в Мадриде, и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев. Единственный мяч во втором тайме забил Карим Бензема. Этот результат позволил хозяевам выйти в 1/4 финала.